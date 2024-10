Tajani: "Ridurre le tasse per favorire la crescita, taglio tassi Bce"

"Per ridurre il debito pubblico dobbiamo ridurre la pressione fiscale, perché l'unica ricetta per la crescita è quella di ridurre le tasse". Lo ha affermato il vicepremier Antonio Tajani nel corso del suo viaggio in America Latina. Bisogna far sistema per crescere: questo è il messaggio del vicepremier e ministro degli Esteri alle imprese italiane arrivate per il Business forum Italia-Brasile di San Paolo. "Sappiate che sul governo ci potete contare” aggiunge Tajani. L'obiettivo per l'Italia è raggiungere i 700 miliardi di export nel 2026 (dagli attuali 626)” continua il ministro. "Faremo in modo che le nostre sedi diplomatiche diventino uno strumento per radicare sempre più la nostra presenza imprenditoriale” spiega il vicepremier . “L'export rappresenta il 40% del nostro Pil. Non possiamo fare passi indietro".