La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il presidente e amministratore delegato del fondo d'investimento statunitense BlackRock, Larry Fink. Al centro dell'incontro, una discussione approfondita su possibili investimenti del fondo Usa in Italia, per lo sviluppo di data center e delle correlate infrastrutture energetiche di supporto. Come si legge sulla pagina istituzionale del Governo , il colloquio fa seguito alla partecipazione di Fink all'evento svoltosi lo scorso giugno nel corso del vertice del G7 di Borgo Egnazia, dedicato alla Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii).

Il colloquio tra Meloni e Fink

Come specifica ancora il sito del Governo, Meloni ha condiviso con Fink le opportunità di investimento nel campo delle infrastrutture nazionali di trasporto e in altri settori strategici. Durante il colloquio è stato anche costituito un ristretto gruppo di lavoro che, coordinato da Palazzo Chigi, punta ad attuare progetti da sviluppare in collaborazione. L'incontro è stato anche l'occasione per discutere non solo di ulteriori strumenti finanziari multilaterali nell'ambito della finanza climatica, con la priorità di sviluppare un nuovo partenariato paritario con il Continente africano e istituire nuovi strumenti di finanziamento per progettualità condivise con le Nazioni africane, ma anche della questione legata alla ricostruzione dell'Ucraina, in vista della Conferenza che si terrà in Italia nel 2025.