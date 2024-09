Tajani: "Forza Italia autonoma, basta calunnie su Marina Berlusconi"

Ribadisce la stabilità di governo Antonio Tajani e, intervistato da Repubblica, fa un punto su alleanze, prospettive, opportunità. In particolare, sulle armi a Kiev, il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri ribadisce la linea nazionale, precisando che Forza Italia si è opposta all’emendamento sulla fine delle restrizioni dell’utilizzo delle armi in territorio russo e che Salvini non ha mai votato contro il governo, ma che comunque sono la premier e il ministro degli Esteri a determinare la linea. “Abbiamo mandato nove pacchetti. Zelensky ci chiede i Samp-T, noi glielo forniamo” dichiara e al tempo stesso nega un aiuto diminuito alla risoluzione del conflitto. “(La diplomazia) non sta fallendo, dirlo è troppo tranchant… In America si vota tra due mesi, il tempo è poco, ma in generale vedo uno spazio per una conferenza di pace e per qualche passo avanti” spiega pur ribadendo la posizione neutrale nei confronti dei due candidati alle presidenziali americane.