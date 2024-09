Marina Berlusconi vede Draghi: incontro a Milano nei giorni scorsi

Cronaca

Decisionista come il padre ma riservata come la madre, è oggi presidente di una larga fetta dell’impero berlusconiano, visto che controlla direttamente sia Fininvest che Mondadori. Accostata più volte alla politica, ha sempre rifiutato di farne parte e oggi, anche grazie alla collaborazione di Marta Fascina, potrebbe decidere di abbandonare Forza Italia al suo destino

Piglio decisionista come quello del padre ma un senso della riservatezza tutto materno. Anche così si può riassumere il carattere di Maria Elvira Berlusconi, nota soprattutto come Marina, primogenita del fu Cavaliere e dell’ex prima moglie, Carla Elvira Dall’Oglio, comparsa accanto alla figlia dopo il divorzio soltanto nel 2009, alla consegna dell’Ambrogino d’Oro. Di lei si è tanto chiacchierato negli anni, soprattutto in chiave politica, ma sulla sua vita e sui suoi pensieri si sa davvero poco