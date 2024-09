Ilaria Salis: chiudere il Beccaria e abolire tutte le carceri minorili

L'eurodeputata di Avs dopo la nuova rivolta nel carcere per minori di Milano: "Le problematiche sono molteplici: dalla carenza di mediatori culturali alle strutture fatiscenti, dalla mancanza di adeguati programmi di reinserimento alla violenza usata come strumento di gestione". Risponde l'eurodeputata della Lega Sardone: "La risposta alle rivolte nelle carceri non può e non deve prevedere svuotacarceri, amnistie o queste geniali proposte"

"Chiudere il Beccaria, abolire tutti i carceri per minori". Lo scrive su X l'eurodeputata di Sinistra Italiana, Ilaria Salis. "È notizia di qualche giorno fa, il primo settembre, la rivolta al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano - ha scritto Salis - Non è un fulmine a ciel sereno, ma l'ennesima notte burrascosa di una tempesta che non può placarsi".

Le problematiche elencate da Salis

"L'Istituto Penitenziario per Minori milanese, come tanti altri - aggiunge Salis - è infatti un vero disastro, pieno di criticità che si ripetono da anni e che non possono più essere ignorate. Le problematiche sono molteplici: dalla carenza di mediatori culturali alle strutture fatiscenti, dalla mancanza di adeguati programmi di reinserimento alla violenza usata come strumento di gestione. Non possiamo dimenticare le immagini del brutale pestaggio di un detenuto quindicenne da parte di più agenti di polizia penitenziaria, avvenuto lo scorso marzo".