Milano, disordini e tentata evasione nel carcere minorile Beccaria

Una rivolta è scoppiata questa sera prima delle 22 al carcere minorile Beccaria di Milano. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno otto feriti. Le forze dell'ordine hanno cinturato il perimetro esterno dell'istituto. Sul posto anche cinque ambulanze e i vigili del fuoco che sono in attesa di entrare. A divulgare la notizia Gennarino De Fazio, segretario della UILPA Polizia Penitenziaria. "Dalla tarda serata - scrive in una nota - gravissimi disordini sono in corso presso l'Istituto Penale per Minorenni di Milano. I detenuti hanno appiccato fuoco in vari locali e avrebbero tentato un'evasione di massa raggiungendo la portineria, ultimo varco del penitenziario verso l'esterno. La Polizia penitenziaria, sempre a ranghi ridotti, sta facendo del suo meglio per contenere quella che sembra una vera e propria rivolta. L'istituto al momento è cinturato dall'esterno anche dalle altre forze dell'ordine".

Un episodio anche il 20 agosto

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state inviate sul posto e sono all'esterno della struttura, in via dei Calchi Taeggi, in attesa dell'autorizzazione per poter entrare. Un episodio simile si era verificato il 20 agosto scorso. In quella occasione cinque agenti di Polizia penitenziaria e tre detenuti erano stati portati in ospedale per una leggera intossicazione, e un agente anche per aver ricevuto un colpo alla testa. In una cella era stato appunto bruciato un materasso.