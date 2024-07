Incendio nel carcere minorile Beccaria di Milano, a fuoco una cella

Ancora momenti di tensione, anche se meno gravi di quelli accaduti nelle settimane scorse, nel carcere minorile Beccaria di Milano. Nella serata di ieri, infatti, in una cella al secondo piano sono stati dati alle fiamme degli effetti personali dei detenuti e l'incendio è stato domato in tempi brevi. I detenuti della seconda ala sono stati spostati in un altro settore, ma non sono dovuti ricorrere a cure. Una stanza è stata resa inagibile. Sul posto è stata inviata in funzione preventiva una squadra del Reparto mobile della Polizia, che tuttavia non è entrata nell'istituto.

Sindacato Spp: "Sfiorata la tragedia"

Secondo il segretario generale del sindacato della Polizia penitenziaria Aldo di Giacomo "con l'incendio appiccato la notte scorsa nell'Istituto per minori Beccaria a Milano si è sfiorata la tragedia" e "solo grazie all' intervento dei vigili del fuoco si è riusciti a domare le fiamme all' interno dell' istituto". Il sindacalista rende noto che sono intervenute due autoambulanze che hanno portato due colleghi in ospedale in condizioni non gravi. Per di Giacomo "vi è una unica strategia dietro i tre incendi in 12 ore in tre diversi istituti minorili a Roma, Nisida e Milano". "A Casal del Marmo (Roma) la scintilla di una situazione incandescente è stata una rissa, scatenata da un giovane detenuto che ha dato in escandescenze - spiega di Giacomo - A fatica gli agenti della penitenziaria sono riusciti a riportare l'ordine. Attimi convulsi nel corso dei quali è stato chiesto l'ausilio della polizia di Stato che però, pur raggiungendo il carcere, non è intervenuta, restando all'esterno pronta a supportare. Ci aspettiamo nuove manifestazioni di protesta negli istituti per minori", dice Di Giacomo.