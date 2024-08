Una frase posta sotto forma di domanda, ma la formula indiretta non è bastata come attenuante e il pubblico ministero Raffaele Belvederi ha avanzato la proposta di un decreto penale di condanna per Pierluigi Bersani per diffamazione aggravata nei confronti di Roberto Vannacci, allora generale dell’esercito e ora eurodeputato della Lega.

L'episodio alla Festa dell'Unità

Durante un dibattito alla Festa dell’Unità di Ravenna nel settembre 2023, Bersani aveva commentato il libro “Il mondo al contrario” di Vannacci con una lunga perifrasi terminata com una domanda. “Quando leggi quelle robe lì pensi: ‘Va bene dai, sciogliamo l’esercito, sciogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar‘. Il Bar Italia. Dove puoi dare dell’invertito a un omosessuale, dove puoi dare della fattucchiera a una femminista, dove puoi dare del negro a un nero, dove puoi dire a un ebreo ‘ok la Shoah, ma non esageriamo’. Quel bar lì non sarebbe mai vuoto in Italia. Ma scusate, se in quel bar lì lui puoi dire tutte queste cose, è possibile dare del coglione a un generale? Se parlano da bar, dobbiamo parlare da bar anche noi. Quella non è critica al politicamente corretto, è arretramento della civiltà”.