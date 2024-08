Decreto omnibus, ok del Cdm: contributo agli sfollati di Scampia

Le misure vanno dal Fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele e l'aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i 'Paperoni' che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge omnibus con misure che vanno dal Fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia e l'aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i 'Paperoni' che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Manutenzione su Iva per sport, maestri sci e puledri

Oltre al "raddoppio della flat tax per miliardari, per semplificare, ci sono altre disposizioni di manutenzione", come quelle "per le associazioni sportive dilettantistiche, un chiarimento della disciplina Iva. E sempre in materia di Iva per i maestri di sci e il trasferimento dei puledri, per contrastare la concorrenza in materia fiscale che arriva da altri Paesi", ha spiegato ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri illustrando le misure fiscali contenute nel decreto.