In un’intervista a Chi la presidente del Consiglio ha parlato anche del rapporto con Marina e Piersilvio Berlusconi: “Stimo entrambi e non li considero ostili. L’opposizione li lusinga per usarli contro di me”

Dopo le visite in Cina e Francia e in vista della pausa estiva, la premier Giorgia Meloni si appresta a trascorrere qualche giorno di ferie insieme alla figlia Ginevra e all'ex Andrea Giambruno. "Faremo tutti e tre qualche giorno di vacanza insieme con un gruppo di amici e i loro figli. Fortunatamente io e Andrea, che rimane il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un buon rapporto", ha detto la presidente del Consiglio in un'intervista al settimanale Chi. La premier conferma che la separazione, annunciata con un post il 20 ottobre scorso è "definitiva" ma afferma: "Siamo ancora amici e ci vogliamo bene". Poi Meloni ammette le difficoltà nel conciliare il ruolo a Palazzo Chigi con quello di mamma. "Di ritorno dalla Cina Ginevra mi ha scritto un biglietto nel quale mi diceva che ogni volta che spegne le candeline esprime il desiderio di passare più tempo con me. Mi ha fatto sentire molto in colpa", ha detto la premier. "Di solito si dice che non sia una questione di quantità del tempo che passi con i figli, ma di qualità. Io penso che sia vero in astratto, ma non nel concreto. I bambini vogliono, giustamente, che tu ci sia quando accade qualcosa che li emoziona, perché la felicità ha bisogno di essere condivisa.