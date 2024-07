Introduzione

Il decreto, che punta a contrastare un fenomeno che rappresenta una delle piaghe più odiate da parte dei cittadini, è stato approvato ed è diventato legge il 24 luglio 2024. Tra le misure più importanti previste c’è l’introduzione di un Cup unico regionale di prenotazioni, le visite il sabato e la domenica, incentivi ai sanitari impegnati nello smaltimento delle code per visite ed esami. Il testo però è stato criticato non solo dall’opposizione, ma anche da esponenti della maggioranza: Licia Ronzulli di Forza Italia ha infatti detto: “Non sono così contenta di questo decreto. Questo non è assolutamente un decreto risolutivo”. E anche Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani, ha commentato in modo negativo le nuove norme. Ecco che cosa prevede la legge, e le principali critiche arrivate.