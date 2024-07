Lollobrigida: "Cannabis light? No, in ogni sua forma"

Il ministro Francesco Lollobrigida, replicando a chi gli chiedeva dell'emendamento del governo sulla cannabis al ddl sicurezza e dei dubbi di rappresentanti della filiera, ha affermato: "L'utilizzo non deve essere definito light: se è riferito all'uso di sostanze psicotrope a basso tasso di thc l'idea del governo resta la stessa". Poi ha aggiunto: "Se bisogna tutelare le altre produzioni che possono portare ad altri utilizzi della canapa, che non c'entrano con i cannabis shop o con l'induzione indiretta all'uso di sostanze stupefacenti allora se ne può parlare". Il ministro ha specificato: "Noi non consideriamo questa sostanza un elemento ricreativo in nessuna forma". E alla domanda "Neanche basso thc?" ha risposto seccamente: "No".