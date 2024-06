La Camera ha dato il via libera all'unanimità, con 227 sì, alla proposta di legge del Partito democratico, a prima firma di Marco Furfaro, per l'assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora . Il testo, che passa ora all’esame del Senato, prevede l’avvio di una sperimentazione per cui verrebbe assegnato un medico di famiglia per gli anni 2025 e 2026.

Qualora anche il Senato approvasse la proposta di legge, per la sperimentazione verrebbero stanziati fondi per un totale complessivo di 2 milioni di euro che interverrebbero sui territori delle 14 città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. “Il testo – spiegano fonti Dem - è frutto di un confronto durato più di un anno, a partire dall'aprile 2023 per individuare una platea di beneficiari compatibile con le risorse messe a disposizione dal governo”. La proposta originaria prevedeva l’assegnazione di un medico di famiglia a tutti i senza fissa dimora, con un costo che si aggirava attorno ai 4 milioni di euro.

Copertura per circa 60mila persone

L’iscrizione nei registri delle Asl avverrà con l'aiuto delle associazioni. In questo modo, spiegano dal Pd, si dovrebbe raggiungere oltre il 60% delle persone homeless che attualmente non godono di assistenza sanitaria territoriale. Secondo i calcoli del partito, il numero di possibili fruitori di questa legge – ovvero le persone senza dimora e senza residenza, italiane o straniere regolarmente soggiornanti in Italia – si aggirerebbe tra le 50mila e le 60mila unità. Rimarrebbe fuori una platea di 60mila cittadini senza dimora – italiani nella quasi totalità, perché i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno difficilmente sono senza dimora in quanto non potrebbero rinnovare il permesso stesso – che non hanno la residenza e di conseguenza non hanno né diritti né servizi, compresa l'assegnazione di un medico di base che svolge una funzione 'filtro' per l'assistenza farmaceutica, le prestazioni specialistiche e l'assistenza ospedaliera.