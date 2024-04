Firenze, poliziotti fanno la spesa a senzatetto denunciato per furto

Prima hanno denunciato un 33enne italiano, senza fissa dimora, per il tentato furto di cibo in scatola poi, resisi conto delle difficoltà del fermato e del fatto che avrebbe rubato per fame, hanno fatto una grossa spesa di generi alimentari e l'hanno donata all'uomo. Si tratta di due poliziotti delle volanti di Firenze, come riferisce una nota della Questura del capoluogo toscano.