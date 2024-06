Mes, Giorgetti: "Parlamento non è nelle condizioni di votarlo"

Il ministro dell'Economia, all'uscita dal consiglio Ecofin, ha risposto a chi gli chiedeva se il nostro Paese ratificherà il fondo salvastati europeo. Sul tema è intervenuto anche Salvini: "Follia europea, se lo votino loro" ascolta articolo

Il ministro dell'Economia,Giancarlo Giorgetti, in un punto stampa al termine della riunione dell'Ecofin in Lussemburgo si è soffermato sulla questione del Mes, il fondo salvastati europeo. "Il Parlamento non è nelle condizioni di approvarlo e non lo approva", ha sottolineato davanti ai giornalisti.

"Impossibile ratificarlo a breve" "Quello che c'è di nuovo ieri è che per la prima volta Gramegna ha fatto delle riflessioni recependo evidentemente anche delle critiche che abbiamo sempre fatto noi per cercare di cambiarlo e portarlo verso un utilizzo tipo un fondo sovrano europeo, ad esempio in tema di difesa, evitando che magari i singoli Stati nazionali si debbano indebitare o spendere a livello nazionale", ha evidenziato ancora Giorgetti. "Ma la discussione è appena abbozzata e tra l'altro ha incontrato molte resistenze da quasi tutti i Paesi, specialmente i nordici. Quindi non ci sono molte speranze di ratificarlo a breve, diciamo che a breve è impossibile", ha aggiunto il ministro. Poi ha ribadito: "Io ho detto semplicemente che introdurre il tema della ratifica del Mes in questo momento mi sembrava un po', vagamente, buttare un po' di sale sulla ferita e quindi improprio".

Salvini: "Non ratificheremo mai il Mes, è follia europea" Sul tema è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, a margine della presentazione dell'accademia della sicurezza di Fs. Il vicepremier ha detto chiaramente che l'Italia non ratificherà mai il Mes. "Non serve all'Italia è un'altra follia europea", ha affermato. Alla domanda se verrà ratificato ha replicato: "No, mai, figuratevi, è un'altra follia europea. Se lo approvino loro se vogliono perché a noi non ci serve".