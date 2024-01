Eurogruppo, dibattito su Mes. Si attende aggiornamento di Giorgetti

A Bruxelles si tiene l’incontro dei ministri delle Finanze dell’Eurozona. Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe: “Rispettiamo voto di Roma, altri 19 hanno ratificato”. Gentiloni: “Rammarico sul Mes spinga a trovare soluzione”. Sul tavolo anche i timori per crescita economica ascolta articolo

L’Eurogruppo si interroga sul futuro del Mes, dopo la decisone dell’Italia di non ratificare le modifiche alla riforma. Al vertice di Bruxelles partecipa anche il ministro italiano dell’Economia Giancarlo Giorgetti, con i suoi omologhi dell'Eurozona e la presidente della Bce, Christine Lagarde. Si discute anche di competitività in area Ue e prospettive di crescita economica. Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, arrivando alla riunione ha detto che la ratifica della riforma del Mes è "all'ordine del giorno, attendiamo un aggiornamento del ministro Giorgetti in merito al voto avvenuto al Parlamento italiano. Gli chiederemo di aggiornare gli altri ministri" sulla situazione. Interpellato sulla possibilità che l'Italia torni a votare sul Mes dopo le Europee, Donohoe ha evidenziato che la questione riguarda "il governo e il parlamento italiano". "Rispettiamo la decisione presa, altri 19 parlamenti hanno ratificato il trattato", ha sottolineato.

Gentiloni: "Rammarico sul Mes spinga a trovare soluzione" Il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, arrivando all'Eurogruppo ha commentato: "Certamente c'è rammarico per la decisione" sul Mes "ma, come si dice, il Parlamento è sovrano. Penso che però il rammarico debba tradursi anche nella spinta per trovare il modo per risolvere questa questione, perché non possiamo evitare una possibilità di utilizzo di queste risorse che peraltro è sostenuta dalla quasi totalità dei Paesi. Quindi c'è rispetto per la scelta del Parlamento, rammarico, volontà di andare avanti", ha sintetizzato.

Il tema Mes sul tavolo L'Eurogruppo, nella sua prima riunione del 2024, deve confrontarsi sulla mancata ratifica del nuovo Mes da parte dell'Italia e del conseguente, inevitabile rinvio del passo in avanti verso l'unione bancaria che ciò comporta. Il punto sulla ratifica del nuovo Meccanismo europeo di stabilità figura all'ordine del giorno della riunione. I colleghi del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si aspettano dal titolare di via XX settembre indicazioni su come si possa andare avanti sulla strada concordata a suo tempo dopo il no alla ratifica giunto dal Parlamento e la constatazione che in Italia - unico Paese che non ha ancora ratificato l'intesa - una maggioranza politica in favore del Mes non c'è e molto difficilmente potrà esserci nei prossimi mesi, quando la campagna elettorale per le Europee diventerà ancora più accesa. A Bruxelles si sottolinea che la situazione delle banche europee è solida e non ci sono crisi all'orizzonte. E viene ritenuto 'impensabile', almeno per ora, che si possa procedere senza l'Italia, cioè trovando un'intesa tra gli altri 19 Paesi che formano l'Eurozona. Al termine della riunione spetterà al direttore del Mes, Pierre Gramegna, dare indicazioni sul futuro del nuovo strumento nel corso della conferenza stampa prevista.

La crescita economica Sul tavolo della riunione, a cui domani seguirà quella a 27 dell'Ecofin, c'è anche un altro tema su cui sono puntati i riflettori: le prospettive dell'economia europea alla luce delle crescenti tensioni internazionali e delle difficoltà in cui si trova l'Ue in termini di competitività. Un punto, quest'ultimo, che è stato al centro dell'incontro svoltosi venerdì tra la Commissione europea e l'ex presidente della Bce Mario Draghi, il quale ha sottolineato come l'economia europea si sia indebolita e necessiti di una road map per affrontare e superare le nuove le sfide. Sotto la guida del suo presidente, l'irlandese Paschal Donohoe, i ministri dell'economia e delle finanze dell'Eurogruppo analizzeranno una situazione carica di incognite.