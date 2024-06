Mondo

Maternità surrogata reato universale? In 65 Paesi del mondo è legale

Un’indagine dell’Associazione Luca Coscioni ha preso in esame 268 Stati per vedere dove la tecnica dell’utero in affitto è legale ed è stato verificato con quali modalità. In Europa sono sei le nazioni che la permettono in forma solidale

Mentre alla Camera e al Senato il deputato Riccardo Magi di +Europa e il senatore Ivan Scalfarotto di Italia Viva hanno depositato la proposta di legge per regolamentare la gravidanza per altri solidale elaborata dall’Associazione Luca Coscioni, la stessa organizzazione ha diffuso i risultati di un’indagine sui Paesi nel mondo che consentono per legge questa tecnica, analizzandone le modalità

Il dossier ha preso in esame 268 Paesi e nella ricerca vengono evidenziati diversi indici: se la tecnica è consentita; quale tipologia (commerciale o solidale); chi vi può accedere; quali requisiti deve avere la gestante; quali requisiti sono richiesti ai genitori intenzionali. È emerso che finora sono 65 gli Stati nel mondo che prevedono l’accesso alla gravidanza per altri, in forma solidale oppure in entrambe le forme (quindi sia commerciale che solidale) attraverso una legge nazionale