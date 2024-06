Un voto storico per l'exploit comunista in Italia, ma anche per l'affacciarsi di nuovi soggetti politici, come il francese Front National. Ricostruiamo quella fase attraverso i dati e i protagonisti

Per la prima volta il Partito comunista italiano era il partito più votato. Un risultato senza precedenti nella storia dell’Italia repubblicana, messo a segno a pochi giorni dalla morte del “Segretario” Enrico Berlinguer che, colpito da un ictus durante un comizio alle battute finali della campagna, morì l’11 giugno in ospedale. Proprio dalla fine degli anni Settanta Berlinguer si era impegnato in un processo di ancoraggio agli ideali di integrazione comunitaria e di abbandono delle pregiudiziali anti-europeiste. Le speranze che l'esito favorevole preludesse anche a un “sorpasso” nazionale della Democrazia cristiana si infransero nell’87 e ancora prima alle amministrative dell'85. Quell’appuntamento elettorale segnò anche il debutto europeo della Liga Veneta, embrione della futura Lega Nord, che però non raggiunse il quorum.

I volti noti

Furono elezioni certamente segnate dal trionfo comunista - un’impresa sfiorata alle Politiche dell’anno precedente e che non si sarebbe più ripetuta - ma furono anche elezioni rese vivaci dai tanti candidati illustri, provenienti da vari ambiti della società civile e dal mondo dello spettacolo. La grande letteratura venne rappresentata da Alberto Moravia, che fu eletto come indipendente nelle liste del PCI e che raccontò poi quell’esperienza politica in Diario europeo, e da Giorgio Bassani, autore de Il giardino dei Finzi-Contini, per la lista PRI-PLI. Diversi anche i giornalisti scesi in campo: da Enzo Bettizza, in quota PLI-PRI, a Emilio Fede, tra le file del PSDI, che già nel ‘79 aveva tentato il salto in Europa, ma che anche nell’84 non venne eletto. Tra tutti i volti e i nomi noti spiccava però quello di Enzo Tortora, il popolarissimo conduttore televisivo che partire del 1983 fu al centro di un emblematico e doloroso caso di malagiustizia. Tortora fu accusato di traffico di stupefacenti e di essere affiliato alla Nuova Camorra Organizzata sulla base di un debolissimo impianto accusatorio. Dopo sette mesi di carcere, gli furono concessi gli arresti domiciliari. Convinti della sua innocenza, i radicali gli proposero di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo e ne fecero un simbolo della loro battaglia per una "giustizia giusta". Tortora fu eletto al Parlamento europeo con 485mila voti, ma si dimise già nell'85, rinunciando all’immunità parlamentare, quando fu raggiunto da una condanna a 10 anni. Dovette aspettare la Corte di Appello per essere assolto in formula piena.