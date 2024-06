"Non la considero una sorpresa", ha detto Il presidente del Senato commentando l'elezione della candidata di Avs imputata in Ungheria; De Cristofaro di Avs: "È l'Ungheria a non essere democratica"

Quella della Salis "è una candidatura per far scarcerare una persona" si tratta di "qualcosa che non appartiene alla democrazia, ma dal loro punto di vista era un elemento propagandistico da usare". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di Radio 24. Ilaria Salis è stata eletta europarlamentare con Alleanza Verdi Sinistra: adesso dovrebbe poter godere dell'immunità parlamentare e tornare libera.

L'elezione di Salis "non la considero una sorpresa - ha spiegato la seconda carica dello Stato - nell'ultimo giorno di campagna elettorale mi hanno chiesto un sondaggio e avevo detto che sarebbe andata bene Fdi, che sarebbe andata bene Schlein e avevo aggiunto che non ci sarebbe stato dubbio che sarebbe stato premiato il partito della Salis". "Essendo stata eletta - ha concluso il presidente del Senato - bisogna consentirle di partecipare ai lavori".

De Cristofaro (Avs): "È l'Ungheria a non essere democratica, non certo la candidatura della Salis"

"Il Presidente La Russa ha perso un'altra occasione per tacere". Così ha affermato il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto al Senato. "Farebbe bene a ricordare di essere la seconda carica dello Stato, piuttosto che avventurarsi in commenti sull'esito elettorale peraltro del tutto infondati", ha aggiunto De Cristofaro commentando le parole del presidente del Senato in radio.

"Alleanza Verdi e Sinistra ha candidato ed eletto Ilaria Salis per sottrarla ad una condizione di ingiusta detenzione in un Paese Ue, che non rispetta i diritti umani e lo stato di diritto. È l'Ungheria a non essere democratica, non certo la candidatura della Salis. Ma evidentemente il presidente La Russa è troppo legato ad Orban per poterlo riconoscere", ha concluso il senatore di Avs.