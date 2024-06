Durante una conferenza presso la Sala Stampa Estera a Roma, Antonella Soldo, candidata con Stati Uniti Ue e portavoce di Meglio Legale, ha fatto un blitz interrompendo il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Soldo ha consegnato al leader leghista una piantina di cannabis con la sua faccia, suscitando prima una reazione ironica da parte del politico, che ha preferito scherzare sulla sua preferenza per il basilico per poi ribadire il suo disprezzo per la droga. Dopo un breve scambio di battute con la candidata, Salvini ha spezzato la piantina. Le parole di Soldo, che aveva con sé anche un cartello con la scritta "Censura questo" , sono state successivamente condivise sui social di Meglio Legale, criticando l'atteggiamento di Salvini riguardo alla cannabis.

Salvini dopo il blitz: "Droga è morte"

"La cannabis te la fumi a casa tua. La droga, a casa mia, è morta", ha detto Salvini durante la contestazione. "La droga è morte, la droga è morte. Fai l'amore, non farti le canne", ha risposto ancora e a più riprese il ministro, che al termine della blitz ha aggiunto: "Penso di aver espresso la mia idea contro ogni tipo di legalizzazione delle droghe: fanno male. Detto questo, è il bello della democrazia". Il leader della Lega, rispondendo alla domanda sulle parole del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida - che aveva detto "se uno si deve fare una canna se la facesse bene" - ha poi affermato: "Questa è merda. Ogni tipo di droga è la morte di un essere umano. Non accetterò mai uno stato spacciatore. Farsela vera, finta, lunga, corta, no. Non fartela, punto. Su questo non scherzo e Non transigo. Fatti un bicchiere di vino".