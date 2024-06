Un decreto legge con "misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie" e un disegno di legge con "misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie". Sono questi i due provvedimenti sulla sanità all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 11.30. Le Regioni hanno sollevato alcuni dubbi sui fondi. Meloni terrà anche “un'informativa sui flussi d'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro” ascolta articolo

Un decreto legge con "misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie" e un disegno di legge con "misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie". Sono questi, secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, i due provvedimenti sulla sanità all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 11.30. Le Regioni hanno sollevato alcuni dubbi sui fondi. La premier Giorgia Meloni, in Cdm, terrà anche “un'informativa sui flussi d'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro”.

Le misure sulla sanità Le prime misure del governo contro le liste di attesa nella sanità, quindi, arrivano in Cdm. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha anticipato che alcune misure saranno operative già subito dopo il vertice a Palazzo Chigi. Tra i punti ha elencato l'aumento del tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario, che passerà dal 10 al 15%. Sulle liste di attesa, nel pomeriggio di lunedì i tecnici del ministero della Salute hanno incontrato le Regioni. Dalla riunione è emerso che i provvedimenti potrebbero essere due, un decreto legge e un disegno di legge e nel secondo verrebbero convogliati gli aspetti più operativi che necessitano di una copertura finanziaria. Schillaci ha parlato anche di "un'agenda pubblica di prenotazione con le disponibilità nel pubblico e nel privato convenzionato" e di "una piattaforma nazionale per capire cosa e dove manca". Nel decreto dovrebbe anche essere prevista una riduzione dell'imposta fiscale per gli straordinari del lavoro medico dal 43 al 15%, ha spiegato. Infine, 80 milioni vengono stanziati per la salute mentale.

I dubbi delle Regioni Le mosse del governo sono segnate dalle preoccupazioni da parte delle Regioni sulle risorse a disposizione. Il nodo fondamentale, infatti, rimane la definizione delle risorse. "Un incontro garbato nei toni – ha definito quello di lunedì Raffaele Donini, assessore alla salute dell'Emilia-Romagna e coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni – ma con qualche motivo di imbarazzo per le Regioni" perché "noi non sappiamo ancora a oggi quali siano i testi di un eventuale decreto e di un disegno di legge né di eventuali coperture" che potrebbero essere annunciati a breve, "ci piacerebbe contribuire alla genesi della norme, non fare solo osservazioni quando approvate". Dal ministero hanno parlato di un "tema privatizzazione ma non sappiamo come si declinerebbe", ha aggiunto. Tra le direttrici accennate alle Regioni anche "un Cup unico nazionale".

Gli altri punti all'ordine del giorno Nell'odg del Consiglio dei ministri di oggi c'è anche un ddl con "modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento", l'esame definitivo del ddl per la "semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie" e un decreto legislativo di "recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - (esame preliminaee, Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr - Lavoro e politiche sociali" oltre a "leggi regionali" e "varie ed eventuali".