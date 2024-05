Sanità malata, corsisti per coprire carenza di medici di base. VIDEO

Oggi, 19 maggio, si celebra la Giornata mondiale del Medico di famiglia. Negli ultimi anni in Italia c’è una carenza di medici di base, figura fondamentale nel nostro Sistema sanitario nazionale, che sta diventando sempre più preoccupante. Di questo si è parlato a Sanità malata, l’approfondimento di Sky TG24. C’è l’esempio di Rozzano: in questo comune di oltre 42mila abitanti mancano 15 medici di famiglia, sui 1.200 posti vacanti dell’intera Lombardia. Ma l’ultimo bando non ne ha coperto nemmeno uno

Oggi, 19 maggio, si celebra la Giornata mondiale del Medico di famiglia. Nel Sistema sanitario nazionale questa figura ha un’importanza fondamentale per la salute dei cittadini: con la sua presenza capillare sul territorio e grazie al rapporto di fiducia che instaura con i pazienti, dovrebbe rappresentare un punto di riferimento. Negli ultimi anni, però, nel nostro Paese c’è una carenza di medici di base che sta diventando sempre più preoccupante: secondo una stima della Fondazione Gimbe, in base ai dati riferiti al primo gennaio 2023, in Italia mancano 3.114 medici di famiglia. E per coprire questa carenza di medici, vengono impiegati anche i corsisti. Di questo si è parlato nel nuovo appuntamento con Sanità malata, una serie di approfondimenti di Sky TG24.