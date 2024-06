Salvini: "Giorgetti lascia il governo? Sono fantasie"

La squadra della Lega

In che "squadra" starà la Lega a Strasburgo? "Con il centrodestra, non saremo mai alleati con la sinistra, e con il bombarolo Macron", ha continuato poi Salvini. "Spero che tutto il centrodestra italiano", ha aggiunto, si comporti allo stesso modo. "Ovviamente non sosterremo mai Ursula von der Leyen o Mario Draghi come ipotetici presidenti della commissione europea", ha concluso.