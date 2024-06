Il candidato pentastellato: "Certo della trasparenza del mio operato", ma" Il rigore etico e la serietà professionale che mi caratterizzano mi spingono a fare immediatamente un passo indietro" ascolta articolo

Marco Allegretti, che era in corsa per diventare consigliere in Regione con il Movimento 5 Stelle, ha annunciato il ritiro della sua candidatura. Il politico pentastellato è indagato dalle procure di Asti e Torino, come scrive il quotidiano Repubblica. L’accusa è sottrazione fraudolenta delle imposte. "Sono certo della trasparenza del mio operato", così Allegretti ha ribattuto alle accuse, aggiungendo che: "Il rigore etico e la serietà professionale che mi caratterizzano mi spingono tuttavia a fare immediatamente un passo indietro".

Il candidato dei 5 stelle è indagato per reati fiscali Le indagini riguarderebbero in particolare le sue attività di ricerca e i crediti fiscali per un maxi-raggiro, come emerso da una verifica dell’Agenzia delle entrate. Tra le accuse contro Allegretti c'è quella di aver tentato di occultare 23 fabbricati ad Asti e altri 6 a Torino, tutto per evitare una procedura di riscossione da oltre due milioni di euro di contestazione. Un altro filone delle indagini- sempre stando a quando riportato dal quotidiano- riguarda progetti di ricerca utilizzati per ottenere crediti fiscali. Attingendo dalle tesi di laurea degli studenti del Politecnico di Torino e dai progetti universitari venduti “a pacchetti” alle imprese, ilcandidato 5 stelle avrebbe ottenuto una parte delle detrazioni al 50 per cento. Poco più di un anno fa, a febbraio 2023, Allegretti era stato rimosso dall’incarico di consigliere Finpiemonte per una presunta violazione del codice etico: l'ipotesi era quella di conflitti di interesse. A queste accuse Marco Allegretti, presidente dell’Ordine degli ingegneri di Asti, aveva risposto parlando di una decisione “squisitamente politica”. “Non ho mai omesso alcunché- aveva affermato Allegretti-Tutte le partecipazioni sono state dichiarate, nulla è mai stato omesso o occultato”. La vicenda giudiziaria si era, poi, conclusa con l'archiviazione del fascicolo aperto dal pm Giovanni Caspani.

