La proposta in un emendamento in Commissione Affari costituzionali presentata da deputati della Lega Iezzi e Ravetto: "Così si previene la propaganda e la radicalizzazione religiosa e dunque eventuali attentati". Avs: "Sembra uno scherzo"

I deputati della Lega, Igor Iezzi e Laura Ravetto, hanno presentato un emendamento al decreto Sicurezza per chiedere che i riti islamici dentro i centri culturali si celebrino in italiano.



L’emendamento e la sua finalità

Secondo l'emendamento che porta la firma di Igor Iezzi e Laura Ravetto, per chi viola la disposizione di celebrare i riti islamici in italiano, la sanzione amministrativa potrà variare dai 2.000 ai 10.000 euro. Il prefetto competente per territorio, poi, ricevuta notizia della violazione, potrà ordinare anche la chiusura del luogo di culto. Gli emendamenti depositati al ddl sicurezza ora all'esame delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera sono in tutto 343. La maggioranza ne ha presentati 53: 35 della Lega, 10 di FdI; 7 di FI e 1 di Noi Moderati. Per l'opposizione, 100 sono del Pd; 97 del M5s; 48 di Avs; 2 di Azione; 20 di Iv; 12 quelli di +Europa e 8 del Misto.