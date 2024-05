Elezioni comunali a Verbania, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo provinciale in Piemonte l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. In corsa per succedere a Silvia Marchionini ci sono Riccardo Brezza, Patrich Rabaini, Michael Immovilli, Giandomenico Albertella, Mirella Cristina e Paolo Caruso ascolta articolo

Verbania è uno dei 27 capoluoghi di provincia chiamati a votare per eleggere il loro nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale il prossimo 8 e 9 giugno, stessa data fissata per le elezioni Europee. Sono sei i candidati in lizza per prendere il posto di Silvia Marchionini per la carica di primo cittadino, visto che la sindaca uscente non era ricandidabile dopo aver fatto già due mandati consecutivi.

Chi sono i candidati sindaco a Verbania Il centrosinistra ha scelto il suo candidato con le primarie, da cui è emerso il nome di Riccardo Brezza, 33 anni, consulente del lavoro. Si tratta dell'assessore uscente alla Cultura. La coalizione che lo sostiene è formata da Pd, M5S, Una Verbania a sinistra, Verbania si prende cura, Verbania civica Volt, Europa verde - Ambiente Verbania. Il centrodestra invece ha puntato su Mirella Cristina, avvocato di 57 anni, che ha alle spalle esperienze da deputata e consigliera comunale. La sostengono Forza Italia con Noi Moderati, Fratelli d'Italia e Lega. Michael Immovilli, 44 anni, commerciante, consigliere da tre legislature con il centrodestra, corre separato con Libertà a Verbania (legata alla lista Libertà di Cateno De Luca) e Immovilli sindaco. Arriva invece dal centrosinistra Patrich Rabaini, 56 anni, avvocato, assessore uscente al controllo del territorio e alla viabilità, che si presenta sostenuto dalla civica Marchionini per Rabaini, dopo lo strappo della sindaca uscente con il Pd, da Centro riformista (Italia viva, +Europa, Azione e Psi) e da Alleanza civica. C'è poi Giandomenico Albertella, 65 anni, architetto e consigliere comunale uscente, ex sindaco di Cannobio ed ex assessore provinciale, che corre con le civiche Verbania Futura e Leali per Verbania. Infine Paolo Caruso, insegnante e preside in pensione, 74 anni, ex consigliere comunale e assessore provinciale, sostenuto dalla lista Insieme liberi per Verbania.

Le elezioni comunali L'8 e il 9 giugno, quando si svolgeranno anche le Europee, le elezioni amministrative coinvolgeranno circa 3.700 Comuni italiani. L'eventuale ballottaggio nei Comuni con più di 15mila abitanti (come Verbania) è fissato per il 23 e il 24 giugno. Nel capoluogo della provincia Verbano-Cusio-Ossola, alle scorse Comunali, nel 2019, il centrosinistra riuscì a mantenere la guida della città per un scarto di circa 200 voti, quelli ottenuti in più al ballottaggio dalla sindaca uscente Silvia Marchionini rispetto al candidato di centrodestra Giandomenico Albertella.