Silvia Marchionini si riconferma sindaco di Verbania. Marchionini, sindaco uscente, esponente di una coalizione di centrosinistra, ha ribaltato il verdetto del primo turno, conquistando il 50.62% dei voti, mentre Giandomenico Albertella, del centrodestra, ha raccolto il 49.38%. A dividere i due candidati sono poco meno di 200 voti. A votare al ballottaggio sono andati 13.861 verbanesi sui 26.647 aventi diritto, pari al 52,01%. (I RISULTATI - IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - AFFLUENZA - LA MAPPA DEI RISULTATI).

Marchionini: "Grazie a tutti i verbanesi"

Marchionini si dice "felicissima": "Abbiamo recuperato voto su voto, l'impresa dopo il primo turno era al limite del disperato. In questi 15 giorni - prosegue - ci siamo rimboccati le maniche in seno al PD ed alle nostre liste civiche, ma anche l'apparentamento è stato positivo perché in sintonia con i nostri valori. Il voto dice che Verbania non vuole fermarsi, ma vuole proseguire nel suo rilancio, rilancio che i voti hanno voluto confermare. Grazie a tutti i verbanesi, sarò il sindaco di chi mi ha votato e di chi non l'ha fatto". "Ringrazio in particolar modo chi mi ha dato fiducia, soprattutto agli elettori delle frazioni della città che sono stati decisivi", conclude Marchionini. "Continuerò ad ascoltare le esigenze dei cittadini e a cercare, per quanto possibile, di risolvere i loro problemi, certamente migliorando nel governo della città perché con l'esperienza si impara. Questo voto mi ha insegnato che funziona avere delle persone che si mettono al servizio della città".

Candidato sconfitto: "Ci ha penalizzato affluenza"

"Auguro a Marchionini buon lavoro. Noi saremo sempre qui a sostenere chi lavora per il futuro della nostra città", dice il candidato sindaco del centrodestra Giandomenico Albertella, uscito sconfitto dal ballottaggio dopo aver vinto nettamente il primo turno elettorale. "Il ballottaggio non è mai scontato", dice Albertella. "Mandare la gente a votare al secondo turno non è mai facile. L'affluenza non è stata sufficiente a conservare il distacco che avevo al primo turno. Forse molti non hanno capito la nostra proposta di cambiamento. Buon lavoro a tutti i consiglieri che sono stati eletti e che lavoreranno per il bene della nostra città. Il nostro operato sarà improntato ad un clima di confronto e dialogo che serva soprattutto a Verbania. Cercheremo di portare il nostro progetto, che potrà servire al futuro di Verbania".

I risultati del primo turno

Al primo turno l'affluenza era stata del 64.13%. Al primo turno Marchionini aveva raggiunto il 37.5%, mentre Albertella era in netto vantaggio, al 45.81%. Gli altri cinque candidati erano tutti sotto al 5%.