La deputata e vicepresidente del M5S è stata ospite della nuova puntata di "Tribù", il talk in onda dal lunedì al venerdì in cui i protagonisti della politica italiana si confrontano con giornalisti e commentatori in vista del voto dell’8 e 9 giugno

L'inchiesta in Liguria e i finanziamenti ai partiti

Il primo tema affrontato è stato quello dell’inchiesta in Liguria e della posizione del governatore Giovanni Toti: "Io credo che il tema sia morale, non penso che sia normale discutere di una concessione urbanistica su uno yacht - ha detto Appendino - E non è normale avere un presidente di Regione agli arresti domiciliari, noi chiediamo le dimissioni di Toti. Io credo che questo Paese non si debba arrendere, o almeno io non mi arrendo, a una politica in cui vediamo un uso privatistico delle istituzioni". Poi interpellata sul tema del finanziamento pubblico ai partiti la vicepresidente del M5S ha osservato: "Quasi ogni giorno leggiamo di una nuova inchiesta in cui si parla di scambio di voti o di collusione, la risposta della politica non può essere di chiedere ai cittadini più soldi. La risposta allo scandalo non può essere il finanziamento pubblico anche perché ci siamo già passati, quando c’è stata Tangentopoli c’era il finanziamento pubblico. La risposta secondo me è una legge seria sul conflitto d’interessi, una legge seria che regolamenti le lobby".

Tasse e Redditometro

Passando al Redditometro, Appendino ha spiegato: "Noi l’abbiamo sospeso con il governo Conte perché è uno strumento vecchio, obsoleto, e oggi ci sono strumenti molto più efficaci e veloci per combattere l’evasione". Poi ha attaccato il governo: "La cosa inaccettabile è che abbiamo una presidente del Consiglio che non si accorge di quello che accade che dice a sé stessa che non vuole fare una cosa che ha fatto, e lo fa secondo me perché sono in una difficoltà enorme perché sulle tasse in realtà hanno fatto il contrario di quello che hanno detto, un governo di destra che ha detto che doveva togliere le tasse e le ha alzate su tutto".