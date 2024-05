Elezioni comunali a Cremona, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo di provincia lombardo l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. In corsa, sostenuti da 14 liste in totale, ci sono sei sfidanti: Maria Vittoria Ceraso, Angelo Frigoli, Ferruccio Giovetti, Alessandro Portesani, Paola Tacchini e Andrea Virgilio

Per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno sono sei i candidati alla carica di sindaco di Cremona, sostenuti da 14 liste in totale: Maria Vittoria Ceraso, Angelo Frigoli, Ferruccio Giovetti, Alessandro Portesani, Paola Tacchini e Andrea Virgilio. Gli aspiranti consiglieri sono 370 - 162 donne e 208 uomini -, in corsa per 32 seggi in Consiglio.

Chi sono i candidati sindaco a Cremona

L’ex assessore e consigliere comunale uscente Maria Vittoria Ceraso corre per la lista civica centrista Oggi per Domani - Ceraso sindaco. Per il Partito di Alternativa Comunista si candida l’infermiere 54enne Angelo Frigoli, mentre l’ex consigliere di Forza Italia Ferruccio Giovetti ha l’appoggio della lista Sicurezza e Buonsenso per Cremona. Alessandro Portesani- 41enne fondatore della Cooperativa “Il Cerchio”, ex presidente della Cooperativa Santa Federici a Casalmaggiore e tra i fondatori della cooperativa “Ventaglio Blu” - è il candidato del centrodestra, sostenuto da cinque liste: Lista Civica Novità a Cremona, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Partito dei Pensionati. Nota in città per il suo attivismo e le battaglie ambientaliste, Paola Tacchini corre con l’appoggio del Movimento 5 Stelle e della lista Cremona cambia musica. Andrea Virgilio, attuale vicesindaco e assessore al Territorio, Opere Pubbliche e Casa, è il volto del centrosinistra con quattro liste a sostegno: Cremona Sei Tu - Virgilio sindaco, Ps, Sinistra per Cremona Energia Civile e Fare Nuova Cremona Attiva.