Il senatore della Lega Claudio Borghi ieri ha depositato una proposta di legge per abolire l’obbligo di esporre la bandiera dell’Ue negli uffici pubblici, che ovviamente ha suscitato grandi polemiche. Per la Lega, afferma il senatore, la bandiera italiana è "una sola: il tricolore". Borghi, candidato alle europee nella circoscrizione Centro, però ci tiene a sottolineare l’imprecisione riportata dai quotidiani sulla sua proposta che "non è intesa a proibire l'uso della bandiera UE. Non è nelle mie corde il vietare niente a nessuno. La legge si propone semplicemente di togliere l'obbligo di esporla attualmente in vigore", scrive sui social.