Prosegue l'esame del decreto in Commissione Finanze al Senato, non senza tensioni: il nodo centrale resta sempre l'emendamento del governo che introduce (con effetto retroattivo) l'obbligo da quest'anno di ripartire in 10 anni le detrazioni dell’agevolazione edilizia. Polemiche delle opposizioni anche per l'aumento da 19 a 20 del numero dei componenti della Commissione: arriverà un membro in più da Fratelli d'Italia

Ancora una giornata di tensione sul Dl Superbonus: in Commissione Finanze del Senato si continua a esaminare il decreto che – tra le altre cose – include il discusso emendamento del governo che introduce l'obbligo da quest'anno di ripartire le detrazioni dell’agevolazione edilizia in 10 anni (e non 4), con effetto retroattivo. Sul punto, sono arrivati alla Commissione gli attesi pareri del Mef ai subemendamenti che modificano l'emendamento del governo: sono contrari, viene riferito, i pareri sulle modifiche proposte da Forza Italia per togliere la retroattività dell'allungamento a 10 anni delle detrazioni. Prima che arrivasse la notizia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva già precisato che senza le modifiche richieste gli azzurri voteranno contro il testo di legge.

Il Dl Superbonus

Al di là del nodo Superbonus, è sempre nello stesso decreto che è stato inserito lo stop per le banche alla compensazione dei crediti con i debiti previdenziali, oltre all'introduzione da luglio della sugar tax che però – ha detto il ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti – dovrebbe in realtà slittare a gennaio 2025. Su questo attende una riformulazione del Mef che individui la copertura per il rinvio, pari a circa 72 milioni di euro.

Cresce maggioranza in Commissione, insorgono le opposizioni

Non senza polemiche è poi aumentato da 19 a 20 il numero dei componenti della commissione che sta esaminando il decreto. Lo hanno riferito le opposizioni, spiegando di aver ricevuto una comunicazione dal presidente del Senato Ignazio La Russa. "La maggioranza aumenterà di un componente – ha detto Stefano Patuanelli del M5s - è una facoltà che si ha" e si fa quando cambiano gli equilibri, ma "va prima comunicata all'aula. Quindi è una forzatura politica ma è anche regolamentare”. Il tema verrà “sollevato”, ha fatto sapere la senatrice Pd Beatrice Lorenzin. Il parlamentare aggiunto, riferiscono le opposizioni, dovrebbe essere Salvatore Salemi di Fdi. In ogni caso, la nuova composizione della Commissione entrerà in vigore da domani, ha precisato in Aula La Russa.