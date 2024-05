Il Capo-delegazione di FdI al Parlamento europeo e l’eurodeputata dem e Presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari sono stati gli ospiti della nuova puntata di “Tribù”, il talk in onda dal lunedì al venerdì in cui i protagonisti della politica italiana si confrontano con giornalisti e commentatori in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Si è parlato di aborto, corruzione in Liguria e delle proteste studentesche contro la ministra Roccella ascolta articolo

Il diritto all'aborto, l'inchiesta per corruzione in Liguria, le proteste degli studenti contro la ministra Roccella. Sono alcuni degli argomenti toccati da Carlo Fidanza (Capo-delegazione di FdI al Parlamento europeo) e Irene Tinagli (Eurodeputata del Pd e Presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo), ospiti della puntata di oggi, 9 maggio, di Tribù, il talk con i protagonisti della politica italiana che torna su Sky TG24 in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Insieme a Fidanza e Tinagli anche Ferruccio De Bortoli, editorialista de Il Corriere della Sera.

Le contestazioni alla ministra Roccella agli Stati Generali della Natalità Parlando delle contestazioni degli studenti agli Stati Generali della Natalità verso la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, Tinagli ha detto di essere "molto dispiaciuta", perché "anche se abbiamo posizioni diverse, è una persona molto mite e gentile, penso stesse semplicemente raccontando la propria visione. Non mi è piaciuto quello che ho visto, pur essendo legittima la contestazione". Secondo Fidenza quanto successo è segno di "un clima preoccupante". E aggiunge: "Tra l'altro a Roccella era già successo e la contestazione non è di merito ma solo un tentativo di tappare la bocca a un esponente politico sgradito". Fidenza ha poi allargato il discorso: per l’esponente di FdI, il clima in Italia è tale che gli agenti “sono costretti” a utilizzare “scudi” e sono lasciati senza “manganelli”. Le polemiche sull'aborto Spazio anche alle polemiche sul diritto all'aborto in Italia. "Quello che è accaduto con il decreto Pnrr è grave: si utilizza uno strumento europeo per fare entrare nei consultori non persone con competenze mediche per tutelare un diritto ma associazioni che magari possono essere pro vita, magari vanno a fare operazioni di convincimento per non far abortire una donna”, dice Tinaglia. Fidenza è in disaccordo: "Non c'è nessuna posizione ideologica, la legge 194 è rimasta inapplicata largamente nella sua seconda parte. Tra l'altro non si può obbligare un medico a togliere la vita a un feto, di fronte a una tragedia umana quale è l’aborto i diritti vanno bilanciati". vedi anche Aborto, Roccella: “Battito feto? È una cattiva prassi medica”

L'inchiesta per corruzione in Liguria Qual è la posizione di Fratelli d’Italia sull’inchiesta ligure che ha portato il governatore Giovanni Toti agli arresti domiciliari? “Noi crediamo sia opportuno aspettare, finora abbiamo avuto solo la versione della Procura e non abbiamo ascoltato le difese”, ha detto Fidenza. Poi, dopo aver detto che “da parte della sinistra ci sia una strumentalizzazione palese della vicenda”, ha evidenziato le dubbie tempestiche per "misure cautelari" molto pesanti. Avanzando anche qualche dubbio, ad esempio "sul pericolo di fuga", uno dei presupposti per l'esecuzione delle misure cautelari. Secondo Tigliani, guardando a quale potrebbe essere il futuro di Toti, "per lui il quadro è gravemente compromesso anche per la legittimità delle istituzioni, mi sembra una situazione così deteriorata che vedo difficile andare avanti come se niente fosse. Pur con tutte le garanzie verso la sua persona, le accuse sono veramente gravissime". vedi anche Toti, intercettazioni con imprenditori: "Ci serve aiuto per elezioni"

“Tribù” e “La scelta 2024”

Tribù è l'approfondimento, in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Sky TG24, che vede il conduttore Fabio Vitale confrontarsi faccia a faccia con i protagonisti della politica italiana, per raccontare le tante "tribù" della politica: fra europeisti e identitari, liberal e conservatori.

