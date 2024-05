Sondaggio, intenzioni di voto: testa a testa fra Lega e Forza Italia

Il Carroccio guadagna lo 0,4% e raggiunge il partito di Tajani, stabile all’8,3%: è quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Alle Europee il 47% degli italiani voterà pensando alla politica nazionale. La maggioranza assoluta (52%) dichiara che passare dalla lira all’euro abbia portato prevalentemente degli svantaggi, ma la stessa percentuale in caso di referendum voterebbe per mantenere la moneta unica