La formazione, nata come unione di scopo per superare la soglia di sbarramento, ha depositato le liste con i suoi candidati per la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno. In campo Bonino capolista nel Nord-Ovest e seconda al Centro. Gli altri capilista sono Graham Robert Watson nel Nord-Est, Giandomenico Caiazza al Centro, Enzo Maraio al Sud e Rita Bernardini nelle Isole. In lista anche Alessandro Cecchi Paone mentre Matteo Renzi è l'ultimo nome in 4 circoscrizioni su 5