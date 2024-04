Def, nel pomeriggio il voto al Senato

Dopo l'esame, dalle 14 la votazione. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento europeo al nuovo Patto di stabilità. Astenuti tutti i partiti italiani di centrodestra e il Pd, mentre il M5s ha votato contro. Rinviato al prossimo Cdm, invece, il via libera al decreto legislativo Irpef-Ires

Oggi è la giornata dell'esame del Def, con la votazione al Senato prevista per le 14. Intanto ieri è arrivato il via libera del Parlamento europeo al nuovo Patto di stabilità. Astenuti tutti i partiti italiani di centrodestra e il Pd, mentre il M5s ha votato contro. Il testo "non è perfetto ma è un buon compromesso", ha affermato Gentiloni. Rinviato al prossimo Cdm, invece, il via libera al decreto legislativo Irpef-Ires che prevede per il 2024 un'indennità fino a 100 euro nelle tredicesime dei lavoratori da reddito fino a 28 mila euro con coniuge e figlio a carico.