I cittadini lucani sono chiamati alle urne oggi, dalle 7 alle 23, e domani 22 aprile, dalle 7 alle 15, per eleggere il nuovo presidente della Regione e 20 consiglieri: 13 per la provincia di Potenza e 7 per quella di Matera. Tre i candidati in campo: Vito Bardi per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra ed Eustachio Follia, di Volt