Uniti, ma divisi. Si presenteranno così Vito Leccese e Michele Laforgia, i due candidati del centrosinistra per le comunali di Bari. Per giorni hanno cercato di mantenere la coalizione compatta e di convergere su un solo nome, ma alla fine, come comunicato in una nota congiunta, la soluzione condivisa da entrambi è stata quella di scendere in campo ognuno con la propria candidatura e con i propri sostenitori. Anche se saranno divisi al primo turno, in un eventuale ballottaggio si uniranno nuovamente perché, si legge sempre nel comunicato, “vogliamo ribadire con forza che siamo entrambi dalla stessa parte, alternativa a una destra arrogante”