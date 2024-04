L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n.788, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. A favore 129 voti, nessun contrario e cinque astenuti ascolta articolo

Il Senato ha approvato definitivamente - con 129 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun voto contrario - il disegno di legge in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Il provvedimento Il provvedimento definisce la professione di pedagogista come specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica; stabilisce i requisiti di studio per l'esercizio della professione di pedagogista e permette anche ai docenti universitari di insegnare discipline pedagogiche di esercitare la professione, e la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico come professionista operativo di livello intermedio.

La legge, all'articolo 4, stabilisce i requisiti di studio per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico; istituisce gli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici; prevede l'istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative; definisce le condizioni per l'iscrizione agli albi professionali. All'articolo 10 disciplina la formazione degli albi e l'istituzione degli ordini regionali e delle Province autonome.

Nel provvedimento si definisce la professione di pedagogista che viene descritto come uno "specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale". E in questi ambiti il pedagogista svolge un'attività didattica, di sperimentazione e di ricerca.

Per l'esercizio della professione di pedagogista è richiesta la laurea in programmazione e gestione dei servizi educativi, in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, in scienze pedagogiche, in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, oppure la laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia. Tale professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Si prevede, inoltre, l'iscrizione all'albo previo conseguimento del titolo di studio richiesto o dopo un tirocinio.