Scuola, governo lavora per limitare chiusure per feste non ufficiali

Il dibattito sulla possibilità per le scuole di autorizzare assenze per feste religiose non ufficiali è arrivato in Consiglio dei ministri: il governo sta studiando una legge per limitare queste eventualità, se non in presenza di accordi tra Stato e confessioni religiose. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara la definisce “una norma di buonsenso che regolamenti una situazione che rischia di creare conflittualità e caos”. La questione, che da settimane occupa le cronache, è passata dal tavolo di Cdm di oggi, 9 aprile, a poche ore dall'inizio della festa per la fine del Ramadan e a seguito del caso dell'istituto Comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Milano), che resterà chiuso domani proprio in occasione della festività islamica, la prima volta per una scuola pubblica italiana. Era stato lo stesso Valditara ad attivarsi per far partire accertamenti urgenti da parte dell'Ufficio scolastico regionale sull’Istituto Masih.