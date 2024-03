Le prove di accesso alla professione sono previste nella bozza di decreto che riguarda la riforma dell’ordinamento giudiziario oggi approdano in Consiglio dei ministri. Anm: "Lo sconcerto è grande" ascolta articolo

Oggi approda in Consiglio dei ministri ( in agenda alle 17.30 a Palazzo Chigi) la norma volta ad introdurre i test psicoattitudinali per i magistrati. Una legge destinata a far discutere inquanto si limita a decidere i contenuti dei test. Il testo demanda infatti ad esperti qualificati il compito di verificare l’idoneità psicoattitudinale allo svolgimento delle funzioni giudiziarie, ma con "rimandi a decreti delegati più approfonditi". Quindi chi ne valuterà i risultati saranno il ministero di via Arenula e, con ogni probabilità, il Csm composto per un terzo da membri laici, cioè eletti dal Parlamento.



Anm: Nordio demanda a se stesso la disciplina, così stabilirà lui

"Il ministro della Giustizia ha demandato a se stesso, ad un suo decreto che non è certo fonte normativa primaria, la disciplina dei test. Stabilirà lui dunque chi meriterà di indossare la toga di magistrato e chi no! E non basta aggiungere che il decreto sarà emanato previa delibera del Csm per nascondere la contrarietà a Costituzione di questo disegno". Così la giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati in merito alla bozza di decreto sui test psicoattitudinali per i magistrati. "Lo sconcerto è grande - conclude la Giunta - pari soltanto alla superficialità con cui si ritiene di poter intervenire in materie così delicate, così costituzionalmente sensibili, come l'ordinamento giudiziario". approfondimento Pnrr, cosa sapere sul concorso in magistratura tributaria