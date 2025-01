Osama Almasri, perché l'Italia ha scarcerato il comandante libico?

La decisione del governo italiano di ignorare il mandato di arresto per il generale Najem Osama Almasri, capo della polizia giudiziaria libica e responsabile del centro di detenzione di Mitiga, è chiarita in una dichiarazione del procuratore generale di Roma nell’ordinanza che ha disposto l’immediata scarcerazione di Almasri, arrestato negli scorsi giorni a Torino: “Il Procuratore generale chiede che codesta Corte dichiari l'irritualità dell'arresto in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il ministro della Giustizia, titolare dei rapporti con la Corte penale internazionale; ministro interessato da questo ufficio in data 20 gennaio, immediatamente dopo aver ricevuto gli atti dalla Questura di Torino, e che, ad oggi, non ha fatto pervenire nessuna richiesta in merito. Per l'effetto non ricorrono le condizioni per la convalida e, conseguentemente, per una richiesta volta all'applicazione della misura cautelare. Ne deriva la immediata scarcerazione del pervenuto”.

Qualsiasi “irritualità” nell’arresto del generale libico avrebbe potuto essere corretta dal ministro della Giustizia, ma Carlo Nordio ha scelto di non farlo. Si tratta dunque di una decisione politica, probabilmente concordata con Palazzo Chigi, che inizialmente ha deciso di non convalidare l’arresto di Almasri e poi di riportarlo in Libia a bordo di un aereo dei servizi segreti italiani