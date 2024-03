Soprattutto dopo l’attentato terroristico a Mosca di venerdì scorso e con l’arrivo delle festività pasquali, scatta l'allerta massima per la sicurezza anche nel nostro Paese. Per oggi, presso il Viminale, è in programma una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata, nello specifico, ad una analisi della situazione che riguarda le principali città italiane. Con il timore legato ai "lupi solitari"

È iniziata al Viminale la riunione del Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, convocata dopo l'attentato terroristico a Mosca e nell'ottica dell'arrivo delle festività pasquali ma anche degli eventi del G7. Il vertice è stato programmato per delineare un'analisi della situazione e fare il punto sulle misure di sicurezza nelle principali città italiane ma non solo. Dal 7 ottobre, data degli attentati in Medio Oriente, "tutto il sistema della sicurezza a livello nazionale è al massimo livello di mobilitazione, sia sul piano della prevenzione sia su quello del presidio degli obiettivi sensibili", è stato ricordato.

Tajani: "In Italia 250 luoghi più protetti"

"Da quando c'è stato l'attacco di Hamas a Israele noi abbiamo certamente rinforzato i controlli, ci sono circa 250 luoghi più protetti in Italia e la nostra intelligence e le nostre forze dell'ordine sono sempre al lavoro con attività di prevenzione". Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ricordando che "qualche giorno fa sono stati arrestati all'Aquila tre presunti terroristi palestinesi che volevano compiere degli attentati". E ribadendo che in Italia "la vigilanza è sempre molto forte e soprattutto l'attività di prevenzione è veramente di alto livello, quindi dobbiamo ringraziare sia i nostri servizi segreti sia le nostre forze dell'ordine".

Il timore dei lupi solitari

Torna dunque centrale, anche in Italia, il tema legato al rischio degli attacchi terroristici. In quest’ottica il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha sottolineato che "la minaccia non è tanto quella di gruppi organizzati” anche perché un gruppo come quello che ha agito nell'attentato in Russia, "il quale non può non aver avuto una preparazione e dei supporti logistici, in Italia verrebbe intercettato prima". Più concreta, invece, l'insidia concreta legata all'autoattivazione di lupi solitari "come successo d’altro canto in altri Paesi europei". Il fronte più caldo? Quello relativo al “reclutamento online, per il quale da anni avviene un contrasto anticipato", ha ricordato Mantovano. "L'Italia ha sempre mantenuto costante l'attenzione verso la minaccia terroristica, su più fronti così come periodicamente a distanza ravvicinata, da 15 anni, si riunisce il comitato che raccoglie i vertici delle forze di polizia e di intelligence e punta a fare la prima cosa principale forse mancata anche a Mosca, cioè mandare in circolo le informazioni", ha poi ribadito Mantovano.

Le misure per la Settimana Santa

Intanto negli scorsi giorni si è già riunito il comitato nazionale per decidere le misure in vista della Settimana Santa e delle festività di Pasqua. Qui il ministro Piantedosi ha segnalato la necessità di mantenere alta l'attenzione proprio in occasione dei giorni di festa, dove sono previsti particolari affollamenti in diversi luoghi e città turistiche italiane. E resta alto il controllo delle cosiddette “piazze digitali” considerando che molti soggetti radicalizzati e presenti in Italia sono stati individuati proprio perché seguivano la propaganda online.