Per la conferma ufficiale dell'elezione della prima donna a guidare la Regione manca soltanto il verbale definitivo della Corte d'appello di Cagliari. Il documento è atteso per mercoledì mattina, 20 marzo

La Corte d'Appello di Cagliari ha proclamato l'elezione dei 60 consiglieri regionali della Sardegna. Alessandra Todde è ufficialmente la prima donna presidente della Regione con 3.061 preferenze in più del candidato di centrodestra Paolo Truzzu. Per la proclamazione ufficiale di Todde, prima donna a guidare la Regione in 75 anni di storia autonomistica dell'Isola, manca soltanto il verbale definitivo della Corte d'appello di Cagliari. Il documento è atteso per mercoledì mattina, 20 marzo.