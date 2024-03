"Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Sono i nomi dei cinque agenti barbaramente assassinati dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 durante il vigliacco rapimento di Aldo Moro, anch'egli ritrovato senza vita il 9 maggio dello stesso anno. Servitori dello Stato che hanno dato la vita per difendere la nostra democrazia, la nostra Repubblica e le sue Istituzioni", ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. E ha aggiunto: “A loro e a tutte le vittime di quella drammatica stagione della nostra storia, va il nostro commosso ricordo e la nostra profonda gratitudine. A noi tutti spetta il compito di ricordare e onorare il loro sacrificio, affinché quegli anni bui non tornino mai più”.

Piantedosi: “Nostro dovere oggi ricordare e onorare”

Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha affidato ai social il suo ricordo: “Il 16 marzo del 1978, in via Fani, furono assassinati i servitori dello Stato Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino. Nel corso dell’agguato le Brigate Rosse rapirono il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. La mano omicida dei terroristi il 9 maggio pose fine alla vita dello statista, il cui corpo venne fatto ritrovare in via Caetani. È nostro dovere oggi ricordare e onorare coloro che, 46 anni fa, pagarono con la vita il folle disegno brigatista. A tutti i loro affetti più cari va la mia commossa vicinanza”. “Una preghiera per le vittime di quella strage, che colpì al cuore il nostro Paese, lasciando cicatrici profonde nella nostra storia”, ha scritto invece in un post il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Salvini: "Difendere le libertà contro ogni forma di terrorismo"

Sui social ha scitto anche il vicepremier Matteo Salvini: "Quarantasei anni fa le Brigate rosse rapivano Aldo Moro, trucidando cinque uomini della scorta. Nel ricordo commosso di questi Servitori dello Stato, è doveroso ribadire la necessità di difendere sempre le libertà e la democrazia contro ogni forma di terrorismo e violenza politica. È gravissimo che, ancora oggi e perfino nelle università, ci sia qualcuno che strizza l'occhio ai brigatisti. Onore agli Uomini di Carabinieri e Polizia di Stato caduti il 16 marzo del 1978: Oreste Leonardi, 51 anni Domenico Ricci, 43 anni Francesco Zizzi, 29 anni Raffaele Iozzino, 25 anni Giulio Rivera, 23 anni".