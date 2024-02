Lavoro, Calderone: "In arrivo norme su sommerso e filiera appalti"

Nei prossimi giorni è in arrivo in Consiglio dei Ministri un pacchetto di norme per la sicurezza sul lavoro , finalizzate a contrastare il lavoro sommerso e il caporalato e a tutelare la sicurezza nella filiera degli appalti. Ad annunciarlo è il Ministero del Lavoro in una nota, all’indomani della tragedia in un cantiere di Firenze . "Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro, andremo avanti per attuare quanto già adottato da quando il Governo si è insediato. Ma altro sarà fatto. Questo è il momento del cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita, della vicinanza alle loro famiglie e dell'accertamento dei fatti", ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Le misure per la sicurezza sul lavoro

La ministra ha specificato che si sta fornendo all'autorità giudiziaria "ogni supporto necessario attraverso il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e i Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro". Nella nota si ricordano anche i diversi interventi adottati negli ultimi 16 mesi "per rendere i luoghi di lavoro - e quindi i lavoratori - più sicuri, a cominciare dalle maggiori risorse messe a disposizione dall'Inail per il 2024 per finanziare la formazione e la prevenzione e sostenere le aziende virtuose, pari a 1,5 miliardi di euro (il doppio rispetto al 2023)". Inoltre "a seguito dell'ingresso in organico presso l'Ispettorato del Lavoro di 850 ispettori tecnici nel 2023, inoltre, le ispezioni nei luoghi di lavoro nel corso del 2024 saliranno da 70 a 100 mila".

Il ddl lavoro

"Nessun arretramento rispetto a quanto riportato da alcuni organi di stampa, dunque, per quanto riguarda i controlli e la formazione", sottolinea ancora il dicastero precisando che il Ddl lavoro, attualmente in discussione in Parlamento, infatti, "non contempla in alcun caso l'eliminazione dell'obbligo di badge per gli operai dei cantieri edili. Più semplicemente, la norma intende semplificare il quadro normativo abrogando norme pressoché identiche in materia di tessere di riconoscimento". Quanto alle 16 ore obbligatorie di formazione, precisa il ministero, "al momento non è intervenuta alcuna modifica Stato-Regioni esistente. Il confronto con le parti sociali, ancora in corso, ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo relativo a una migliore valutazione del rischio e la conseguente individuazione delle ore di formazione da svolgere sulle specifiche attività. Quindi, non uno standard uguale per tutti bensì una migliore profilazione della formazione necessaria". Nel corso del 2023, conclude il ministero, "è stata approvata l'estensione dell'assicurazione a carico dello stato di tutte le attività svolte negli ambienti per studenti, docenti e personale scolastico. Così come sono state previste norme più stringenti sui programmi di alternanza scuola - lavoro e un fondo risarcimento anche per i familiari delle vittime di infortuni collegati alle attività scolastiche".