A 95 anni dalla firma dei Patti Lateranensi, Italia e Santa Sede hanno organizzato un bilaterale a Palazzo Borromeo per celebrare la firma avvenuta nel 1929 e il successivo "Accordo di Revisione del Concordato", siglato il 18 febbraio 1984. L’incontro è in corso: per l’Italia sono presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Camera Lorenzo Fontana, oltre a diversi ministri. La delegazione vaticana, capitanata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, è composta dal Segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Gallagher, e dal sostituto, monsignor Edgar Pena Parra, e quella della Cei, formata invece dal cardinale Matteo Zuppi e dal segretario, monsignor Giuseppe Baturi. All’incontro partecipa anche l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto.

I temi

Una delle questioni più importanti al centro dell’incontro tra Italia e Santa Sede è il Giubileo 2025 che si avvicina e che vedrà l’apertura della Porta Santa il prossimo 8 dicembre. Altro tema in passato fonte di scontri polemici è stato quello dei migranti, sia per quanto riguarda l'accoglienza e sia per i salvataggi in mare. Si parla poi dell'avanzare della povertà e delle disuguaglianze, le difficoltà per il lavoro dei giovani, le sacche di emarginazione. Ma a preoccupare nei tempi recenti sono anche le riforme istituzionali. E se sul premierato si cerca ancora di capirne di più e quale sarà la versione definitiva, molti vescovi, soprattutto dal Meridione e dalle aree interne, hanno già espresso forti critiche sull'autonomia differenziata delle regioni, vista come possibile motivo di disunità per la nazione come pure di un ulteriore arretramento di zone già economicamente depresse e con carenze nei servizi essenziali. Un tema quest'ultimo su cui la Santa Sede potrebbe chiedere ulteriori rassicurazioni.

Il rapporto tra Italia e Vaticano



Il momento, però, è certamente positivo tra Palazzo Chigi e l’altra sponda del Tevere, come dimostrano le due intese siglate di recente. Lo scorso 8 febbraio, a Palazzo Borromeo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il cardinale segretario di Stato Parolin, hanno siglato un accordo per la nuova sede dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, eccellenza internazionale di proprietà della Santa Sede che soffre ormai per gli spazi angusti e che entro il 2030 traslocherà dall'attuale polo del Gianicolo all'area dell'ex Ospedale Forlanini. L'altro evento, salutato con grande giubilo soprattutto dalla Cei e dal card. Zuppi, è l’accordo siglato il 9 gennaio col ministro Giuseppe Valditara riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti. Il restante 70 per cento sarà coperto grazie a una procedura straordinaria, riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. Nel complesso si tratta di circa 6.400 docenti.