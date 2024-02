Un francobollo celebra i 40 anni dagli Accordi di Villa Madama

Economia

Lo stock immobiliare che fa capo agli enti ecclesiastici è ingente: quasi 46mila immobili (categoria catastale B/1 e B/7) per un totale di 38,6 milioni di metri quadrati, in tutta Italia. È la fotografia scattata per Il Sole 24 Ore del Lunedì da Scenari Immobiliari (su dati dell’Agenzia delle Entrate). Emerge così una mappatura inedita e complementare a quella degli immobili del Vaticano gestiti dall’Apsa