Giorgia Meloni è a L’Aquila per la firma dell'Accordo di coesione e sviluppo tra governo e Regione Abruzzo. Ne ha approfittato per parlare anche delle proteste degli agricoltori. Con la rinegoziazione del Pnrr, ha detto la premier, “abbiamo liberato 3 miliardi di euro per le aziende agricole, perché da molto prima che ci fossero le manifestazioni e si scendesse in piazza questo governo ha difeso il comparto agricolo da alcune scelte troppo ideologiche che rischiavano di perseguire la transizione verde rischiando di produrre una diversificazione industriale".

Meloni: raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara si farà

"Sono particolarmente contenta di essere qui oggi nonostante, confesso, aver fatto Roma-Tokyo e ritorno in meno di 72 ore mi ha un tantino provato, probabilmente sto diventando troppo vecchia per fare queste cose”, ha detto la presidente del Consiglio aprendo il suo intervento. È “un territorio a cui sono molto legata, eletta qui come parlamentare”, ha aggiunto. Poi ha annunciato che il raddoppio della linea ferroviaria “Roma-Pescara si farà, che grazie al lavoro dei ministri Salvini e Fitto il governo ha individuato tutte le risorse che servono a valere sui fondi di coesione, compresi i 100 milioni del 2023, e nei prossimi giorni il Cipess sarà convocato” per le delibere. Meloni ha ricordato che all'interno del Pnrr “l'opera non si sarebbe potuta concludere” e che “con coraggio” il governo ha “stralciato il finanziamento” da 620 milioni e cercato i fondi altrove.