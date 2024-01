Il banco di prova delle Europee

Le prossime Europee saranno il primo vero banco di prova. I vertici azzurri ci guardano speranzosi, perché il concomitante periodo non roseo della Lega potrebbe portare in dote risultati migliori di quelli ipotizzati solo qualche mese fa. E poi ci sono le Regionali. Sempre dalla destra leghista era arrivata l’insidiosa richiesta di un sacrificio pari a quello fatto dalla Lega in Sardegna e la non ricandidatura del governatore uscente in Basilicata. Ha tenuto il punto fermo Tajani e Bardi, presidente con un alto indice di gradimento, è stato per ora blindato da Fratelli d’Italia. Il partito di quella Giorgia Meloni che in un post ricorda le “tante le battaglie affrontate insieme”, e rivolge un pensiero a “Silvio, il cui impegno e ricordo continua a ispirare il nostro percorso”. Lei “supponente, prepotente arrogante e offensiva” aveva scritto Berlusconi in un foglietto, non nascosto ai fotografi, dopo aver incassato il no a Ronzulli ministra e aver mandato al diavolo La Russa. “Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d'accordo". Una premier che all’inizio qualcuno aveva voluto immaginare erede del Cav e che ora, da quella Forza Italia, partito ancorato al PPE, legato alle bandiere di un centrodestra moderno, non può smarcarsi. Ce lo chiede l’Europa, direbbe qualcuno.