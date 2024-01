Si avvicina un momento storico per Forza Italia: venerdì 26 gennaio saranno 30 anni dalla "discesa in campo" di Silvio Berlusconi, che annunciò il suo ingresso in politica nel 1994. "Il merito di Berlusconi è stato quello di aver costruito una forza politica che guarda al futuro, un partito che va oltre la sua esistenza temporale. Tutti pensavano che ci saremmo sciolti, ma godiamo di ottima salute: abbiamo 100mila iscritti e ci vedremo il 23 e 24 febbraio per il Congresso, con una classe dirigente che verrà eletta", ha dichiarato al programma di SkyTG24 "Start", Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia.

Le elezioni europee

Tema centrale per il partito sono le prossime elezioni europee, che si terranno a giugno. "Credo che eventuali candidature andranno valutate insieme agli alleati, perché non dobbiamo distogliere la nostra attenzione dal governo: d’altra parte, però, guidare le liste, vuol dire guardare al futuro e contare in Europa. Valuterò dopo il Congresso", ha dichiarato Tajani. Anche in caso di candidatura le idee sono chiare: "Se ci candiremo sarà un modo per raccogliere i consensi senza togliere spazio agli altri candidati: i nostri obiettivi resteranno sempre gli stessi, così come la nostra identità".